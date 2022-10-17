16:45Город
В Бибиреве завершили благоустройство сквера вдоль Мелиховской и Белозерской улиц
Благоустройство сквера вдоль Мелиховской и Белозерской улиц завершилось в столичном районе Бибирево. На территории парка организовали полноценный прогулочный маршрут.
Также там появилась смотровая площадка с видом на реку Самотеку и Алтуфьевский заказник. В дальней части парка оборудовали зоны тихого отдыха. Вдоль пешеходных дорожек высадили деревья и кустарники, установили лавочки.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.