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В Бибиреве завершили благоустройство сквера вдоль Мелиховской и Белозерской улиц

В Бибиреве завершили благоустройство сквера вдоль Мелиховской и Белозерской улиц

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Благоустройство сквера вдоль Мелиховской и Белозерской улиц завершилось в столичном районе Бибирево. На территории парка организовали полноценный прогулочный маршрут.

Также там появилась смотровая площадка с видом на реку Самотеку и Алтуфьевский заказник. В дальней части парка оборудовали зоны тихого отдыха. Вдоль пешеходных дорожек высадили деревья и кустарники, установили лавочки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: "Мой район"
городблагоустройствовидеоНаиль ГубаевАлина Гилева
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