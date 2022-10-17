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Общество

Пункты сбора мобилизованных закрылись в Москве

Пункты сбора мобилизованных закрылись в Москве

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Временные пункты сбора мобилизованных закрылись в Москве. Сергей Собянин ранее объявил о завершении частичной мобилизации и полном выполнении поставленных задач. Все повестки, которые уже отправили по месту жительства или работы аннулируются.

Военный комиссар Москвы Максим Локтев отметил, что после 14:00 17 октября явка по мобилизационным повесткам уже не требуется. Вместе с тем Собянин подчеркнул, что поддержка мобилизованным и их семьям сохраняется. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Частичная мобилизация 2022
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