Ландшафтный аттракцион "Лента Мебиуса" возводят на ВДНХ. Он станет частью комплекса "Сад пяти чувств". "Лента Мебиуса" будет представлять из себя непрерывный пешеходный маршрут по несущей конструкции в виде знака бесконечности. Его длина составит 322 метра. Высота "Ленты Мебиуса" составит примерно восемь метров, а прогулочная дорожка будет возвышаться почти на семь метров от земли.

Начальник архитектурного отдела департамента капитального ремонта и строительства ВДНХ Сергей Соколов рассказал, что к настоящему моменту специалисты провели работы по монтажу каркаса. По его словам, все строительно-монтажные работы находится в стадии завершения. Соколов добавил, что в следующем году на объекте пройдут работы по благоустройству. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

