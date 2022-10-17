13:45Город
Ландшафтный аттракцион "Лента Мебиуса" возводят на ВДНХ
Ландшафтный аттракцион "Лента Мебиуса" возводят на ВДНХ. Он станет частью комплекса "Сад пяти чувств". "Лента Мебиуса" будет представлять из себя непрерывный пешеходный маршрут по несущей конструкции в виде знака бесконечности. Его длина составит 322 метра. Высота "Ленты Мебиуса" составит примерно восемь метров, а прогулочная дорожка будет возвышаться почти на семь метров от земли.
Начальник архитектурного отдела департамента капитального ремонта и строительства ВДНХ Сергей Соколов рассказал, что к настоящему моменту специалисты провели работы по монтажу каркаса. По его словам, все строительно-монтажные работы находится в стадии завершения. Соколов добавил, что в следующем году на объекте пройдут работы по благоустройству. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.