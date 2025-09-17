Жители Фили-Давыдкова пожаловались на бетонную пыль от стройки

Жители столичного района Фили-Давыдково пожаловались на шум и облака бетонной пыли, которые накрывают жилые дома. По словам местных жителей, на Кастанаевской улице уже пятый день подряд пыльная буря поднимается из-за работ на стройке.

Несмотря на то что рядом дежурят поливальные машины и промывают дороги и тротуары, этого явно недостаточно, чтобы справиться с объемом пыли. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.