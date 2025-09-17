Улицы и набережные перекроют в центре Москвы из-за марафона 20–21 сентября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 сентября, 18:15

Город

Жители Фили-Давыдкова пожаловались на бетонную пыль от стройки

Жители Фили-Давыдкова пожаловались на бетонную пыль от стройки

Гидрометцентр предупредил о пожарной опасности в столичном регионе

Первый день форума о будущем городов БРИКС "Облачные города" прошел в "Зарядье"

Заммэра Анастасия Ракова рассказала о новой программе для школьников в сфере IT

"Новости дня": выставка "Дорога жизни" открылась в центрах госуслуг Москвы

"Новости дня": цены на яйца в Москве снизились на 21%

Спорткомплекс "Олимпия" открылся после реконструкции в Новогирееве

Циклон из Скандинавии принесет осадки в Москву

"Деньги 24": стоимость аренды жилья в Москве увеличилась за месяц на 13%

Дожди начнутся в Москве 18 сентября

Жители столичного района Фили-Давыдково пожаловались на шум и облака бетонной пыли, которые накрывают жилые дома. По словам местных жителей, на Кастанаевской улице уже пятый день подряд пыльная буря поднимается из-за работ на стройке.

Несмотря на то что рядом дежурят поливальные машины и промывают дороги и тротуары, этого явно недостаточно, чтобы справиться с объемом пыли. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоАлексей Лазаренко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика