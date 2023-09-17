Москвичам рассказали о новостях к вечеру воскресения

Москвичи оценили возможность бесплатно прокатиться на речных трамвайчиках. Теперь на причалах выстраиваются очереди из желающих посмотреть на город с воды. Теплоходы отправляются каждые полчаса от причала в Печатниках и следуют до Автозаводского моста. Регистрироваться на бесплатный прогулочный маршрут не нужно. Посадка происходит в порядке живой очереди.

Первые заморозки пришли в столичный регион. В ночь на воскресенье столбики термометров в Черустях опустились до минус одного градуса.

В пострадавшие от наводнения города Ливии прибыли российские спасатели. Они откачивают воду из затопленных подвалов, а также занимаются поисками погибших. В результате катастрофических наводнений в Ливии погибли более 11 тысяч человек, около 20 тысяч пропали без вести. Десятки тысяч жителей покинули свои дома.

Почти две сотни туристов, которые вернулись в Москву из Египта, не досчитались чемоданов. Уже в Шереметьеве выяснилось, что все вещи остались в аэропорту Шарм-эль-Шейха, так как их забыли загрузить в самолет. С самого утра люди сидят в терминале в ожидании багажа и объяснений со стороны авиакомпании.

Мужчина в Москве разбил два десятка машин и изувечил жену на глазах у ребенка. Затем он попытался скрыться, но его поймала полиция. Сотрудники полиции начали преследовать на юге Москвы и смогли остановить только в Ступине.

Глава КНДР Ким Чен Ын завершил поездку в Россию. Его бронепоезд покинул Приморье. За шесть дней северокорейский лидер успел посетить несколько городов Дальнего Востока. За этот визит северокорейский лидер встретился с Владимиром Путиным и со студентами Дальневосточного федерального университета. Осмотрел авиазавод имени Юрия Гагарина и военный фрегат "Маршал Шапошников".