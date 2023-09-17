Павильоны "Здоровая Москвы" продолжат работу в сентябре. Москвичи могут без записи пройти медицинское обследование в парках.

В расширенную программу входит более десяти обследований. Они направлены на выявление рисков развития различных заболеваний, таких как сахарный диабет, заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной системы и других. Особое внимание уделяют переболевшим коронавирусом. При необходимости на месте проведут дополнительные исследования и направят далее к нужному специалисту.

Павильоны "Здоровая Москва" открыты каждый день с 08:00 до 20:00 и работают без перерывов и выходных.



