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17 сентября, 09:30

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Москвичи могут без записи пройти медицинское обследование в парках

Москвичи могут без записи пройти медицинское обследование в парках

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Павильоны "Здоровая Москвы" продолжат работу в сентябре. Москвичи могут без записи пройти медицинское обследование в парках.

В расширенную программу входит более десяти обследований. Они направлены на выявление рисков развития различных заболеваний, таких как сахарный диабет, заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной системы и других. Особое внимание уделяют переболевшим коронавирусом. При необходимости на месте проведут дополнительные исследования и направят далее к нужному специалисту.

Павильоны "Здоровая Москва" открыты каждый день с 08:00 до 20:00 и работают без перерывов и выходных.

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