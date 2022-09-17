Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

Отопление в жилых домах начнут включать уже в воскресенье, 18 сентября. Оно заработает поэтапно в течение пяти дней. Школы, детские сады и медицинские учреждения обычно начинают отапливать первыми. Так, к субботе, 17 сентября, тепло подали уже в более чем 3 тысячи зданий.

В Москве завершили ремонт участка Ленинского проспекта. Протяженность отремонтированного участка равна пяти километрам. От Калужской площади до Университетского проспекта обновили дорожное покрытие. Всего заменили 177 тысяч квадратных метров асфальта. Также отремонтировали смотровые колодцы. К работам привлекли более 400 специалистов и 150 единиц техники.

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