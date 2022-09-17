В Москве завершили ремонт участка Ленинского проспекта. Об этом сообщает Комплекс городского хозяйства столицы.

Протяженность отремонтированного участка составляет пять километров. От Калужской площади до Университетского проспекта обновили дорожное покрытие. Всего заменили 177 тысяч квадратных метров асфальта.

Также отремонтировали смотровые колодцы. К работам привлекли более 400 специалистов и 150 единиц техники.

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