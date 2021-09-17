На западе Москвы благоустроили парк Летчиков-испытателей

На западе Москвы завершили благоустройство парка Летчиков-испытателей. Он находится в районе Тропарево-Никулино.

В небольшом парке сделали комфортные площадки для отдыха со скамейками и под навесами. Там установили большие качели для детей, благоустроили газоны и цветники и реконструировали площадку для выгула собак.

Также в память о находившейся здесь авиационной Школе, в парке установили солнечные часы в форме военного самолета Су-15 и скульптуру стрижей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.