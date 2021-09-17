Москвичам рассказали о развитии СЗАО

В Северо-Западном округе Москвы у жителей появится новая линия метро – Рублево-Архангельская. Скоро "полетит" и Волоколамское шоссе. После реконструкции трасса будет бессветофорной.

О том, что еще нового там появится, – в эфире телеканала Москва 24.