17 августа, 14:30

Москвичей призвали посетить марафон финансовой грамотности в парке "Зарядье"

На гастрономическом фестивале "Вкусы России" представлены блюда от 300 производителей

Собянин: в Москве разработали и запустили логистического лабораторного робота

Трамваи временно не ходят между Павелецким вокзалом и метро "Чистые пруды"

Главным призом забега "Садовое кольцо" станет земельный участок на побережье реки Волги

Движение по Садовому кольцу перекрыто до вечера 17 августа из-за масштабного забега

Квартет "Заячий стон" представил в Москве постановку с сатирической версией Титаника

Возгорание произошло на складе в Щербинке

На фестивале "Вкусы России" представлены крымская акула и забайкальские чаи

В Москве открылась выставка победителей конкурса "Искусство и мир: Великая Победа Жизни"

В парке "Зарядье" можно посетить марафон финансовой грамотности.

Эксперты в увлекательной форме расскажут, как правильно копить, вести учет и пользоваться финансовыми продуктами. Гостей марафона ждут игры, викторины и мастер-классы.

