Москвичей призвали посетить марафон финансовой грамотности в парке "Зарядье"

Эксперты в увлекательной форме расскажут, как правильно копить, вести учет и пользоваться финансовыми продуктами. Гостей марафона ждут игры, викторины и мастер-классы.

В парке "Зарядье" можно посетить марафон финансовой грамотности.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок