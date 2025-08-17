17 августа, 14:30Город
Москвичей призвали посетить марафон финансовой грамотности в парке "Зарядье"
В парке "Зарядье" можно посетить марафон финансовой грамотности.
Эксперты в увлекательной форме расскажут, как правильно копить, вести учет и пользоваться финансовыми продуктами. Гостей марафона ждут игры, викторины и мастер-классы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
