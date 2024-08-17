В Лужниках в рамках форума-фестиваля "Москва 2030" выступит группа Uma2rman

В Лужниках в рамках форума-фестиваля "Москва 2030" в эти выходные подготовили насыщенную спортивную программу. Там можно позаниматься в компании олимпийского чемпиона по гимнастике Алексея Немова, а затем получить его автограф. Помимо этого, на главной сцене пройдут тренировки по зумбе, где также выступит группа Uma2rman и рэп-исполнитель ST. Все это – в 13:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.