Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 августа, 09:30

Город

В Лужниках в рамках форума-фестиваля "Москва 2030" выступит группа Uma2rman

В Лужниках в рамках форума-фестиваля "Москва 2030" выступит группа Uma2rman

Новости часа: количество центров московского долголетия увеличилось до 134

Световое шоу началось в Гостином Дворе в рамках форума "Москва 2030"

Москвичам рассказали, чем можно заняться на фестивале "Москва 2030"

Выставка животных из приютов пройдет в Лужниках в рамках форума "Москва 2030"

Новости часа: детские эндоцентры провели более 5 тыс исследований за полгода работы

Развязка МКАД – Алтуфьевское шоссе откроется осенью 2024 года

Новости часа: к 2030 году в Москве построят более 200 новых спортобъектов

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 16 августа

Винтажный маркет открылся на Чистопрудном бульваре

В Лужниках в рамках форума-фестиваля "Москва 2030" в эти выходные подготовили насыщенную спортивную программу. Там можно позаниматься в компании олимпийского чемпиона по гимнастике Алексея Немова, а затем получить его автограф. Помимо этого, на главной сцене пройдут тренировки по зумбе, где также выступит группа Uma2rman и рэп-исполнитель ST. Все это – в 13:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика