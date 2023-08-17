Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

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15:45

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Организаторы подготовили музыкальную программу на Московском урбанфоруме

Организаторы подготовили музыкальную программу на Московском урбанфоруме

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Москвичам рассказали о программе мероприятий в рамках Московского урбанфорума 17 августа. В Зарядье можно попасть на концерт Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра. Кроме того, в "Лужниках" выступят лучшие кавер-группы с самыми популярными песнями о столице.

Еще в течение 17 августа в программе есть иммерсивные шоу, экскурсии, мастер-классы и выступления музыкантов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Московский урбанистический форум – 2023
городдосугвидеоРоман КарловЕкатерина Фоменко
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