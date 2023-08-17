14:00Общество
Новости часа: работы по благоустройству дворов в Москве завершили более чем на 70%
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Работы по благоустройству дворов в Москве завершили более чем на 70%. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.
Учебные программы строительных колледжей столицы станут более практико-ориентированными. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
Детскую библиотеку № 31 открыли после капремонта в районе Аэропорт. Об этом сообщается на портал мэрии Москвы.