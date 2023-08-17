Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

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14:00

Общество

Новости часа: работы по благоустройству дворов в Москве завершили более чем на 70%

Новости часа: работы по благоустройству дворов в Москве завершили более чем на 70%

Движение транспорта затруднено на Киевском путепроводе в столице

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Работы по благоустройству дворов в Москве завершили более чем на 70%. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

Учебные программы строительных колледжей столицы станут более практико-ориентированными. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Детскую библиотеку № 31 открыли после капремонта в районе Аэропорт. Об этом сообщается на портал мэрии Москвы.

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