Новости часа: работы по благоустройству дворов в Москве завершили более чем на 70%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Работы по благоустройству дворов в Москве завершили более чем на 70%. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

Учебные программы строительных колледжей столицы станут более практико-ориентированными. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Детскую библиотеку № 31 открыли после капремонта в районе Аэропорт. Об этом сообщается на портал мэрии Москвы.