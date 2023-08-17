Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

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12:30

Общество

Новости часа: построена дорога-связка Аминьевского шоссе и проспекта Генерала Дорохова

Новости часа: построена дорога-связка Аминьевского шоссе и проспекта Генерала Дорохова

Новости часа: московские дворы в этом году благоустроили на 70%

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Движение на путепроводе на 24-м км Ленинградского шоссе запустят в 2024 году

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Новости часа: Путин поручил рассмотреть возможность создания кинокластера в Москве

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство проезда, который соединил Аминьевское шоссе и проспект Генерала Дорохова, завершено. Об этом рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Около половины московских колледжей присоединится к федеральной программе "Профессионалитет". Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Интервал движения экспресс-автобусов от метро до аэропорта Домодедово сократили до 15 минут. Об этом заявила компания "Аэроэкспресс".

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