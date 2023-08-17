Новости часа: построена дорога-связка Аминьевского шоссе и проспекта Генерала Дорохова

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство проезда, который соединил Аминьевское шоссе и проспект Генерала Дорохова, завершено. Об этом рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Около половины московских колледжей присоединится к федеральной программе "Профессионалитет". Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Интервал движения экспресс-автобусов от метро до аэропорта Домодедово сократили до 15 минут. Об этом заявила компания "Аэроэкспресс".