Новости часа: московские дворы в этом году благоустроили на 70%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские дворы в этом году благоустроили уже на 70%. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

Автомобилисты из других регионов составляют 40% от всех пользователей платными парковками в городе. Такие данные озвучил заммэра Максим Ликсутов.

Победители программы "Миллион призов" смогут посетить 50 музеев и театров Москвы. Об этом сообщается на портале мэрии столицы.