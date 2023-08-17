Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:00

Политика

Новости часа: московские дворы в этом году благоустроили на 70%

Новости часа: московские дворы в этом году благоустроили на 70%

Новое здание школы и детский сад откроют в Ховрине

Движение на путепроводе на 24-м км Ленинградского шоссе запустят в 2024 году

Благоустройство дворовых территорий в Москве выполнено на 70%

Новости часа: уровень безработицы в Москве снизился до рекордных 0,33%

Дирижер Юрий Башмет провел экскурсию по Московской консерватории

Свободное движение транспорта зафиксировали на 30-м км МКАД

Новости часа: Путин поручил рассмотреть возможность создания кинокластера в Москве

Москвичам рассказали о программе мероприятий в рамках МУФ 17 августа

Путепровод в районе 24-го километра Ленинградского шоссе готов почти на 50%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские дворы в этом году благоустроили уже на 70%. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

Автомобилисты из других регионов составляют 40% от всех пользователей платными парковками в городе. Такие данные озвучил заммэра Максим Ликсутов.

Победители программы "Миллион призов" смогут посетить 50 музеев и театров Москвы. Об этом сообщается на портале мэрии столицы.

Читайте также
городблагоустройствотранспортполитикавыборывидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика