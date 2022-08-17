Телеканал Москва 24 в рубрике "Вертолето" загадал сквер-музей Зюзинской волости

Москва 24 в рубрике "Вертолето" загадала сквер-музей Зюзинской волости. Быстрее всех правильный ответ прислал телезритель Андрей.

Победитель получит в подарок сувенир от телеканала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.