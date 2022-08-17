Новости последнего часа: в Москве усилен контроль за состоянием воздуха

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве усилен контроль за состоянием воздуха после сообщений о запахе гари, заявил Роспотребнадзор.

Лесной пожар в Усть-Донецком районе Ростовской области ликвидирован, рассказали в МЧС.

"Аэрофлот" возобновит полеты на Сейшелы с 8 октября, сообщила пресс-служба компании.