Мосводосток показал работу коммунального флота на Москве-реке

Москву-реку чистят от мусора, наносов песка и иловых отложений. Специалисты Мосводостока показали работу коммунального флота.

17 августа чистили участок реки в устье ручья Студенец-Ваганьковский. Далее судно проследовало до Киевского вокзала, попутно собирая крупный бытовой мусор и металлолом. Такая работа защищает теплоходы от повреждения и помогает поддерживать чистоту реки.

С начала года специалисты провели очистку дна 33 московских причалов, в том числе 17 на Северном речном вокзале. За это время коммунальный флот собрал более 470 тонн мусора в акваториях Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

