Москвичи пожаловались на запах гари в некоторых районах города

Жители в некоторых районах Москвы пожаловались на запах гари. Его чувствовали в районе Крылатское, недалеко от Боровского шоссе, а также в Можайском районе и Зюзине.

Кроме того, гарью пахнет на Мичуринском проспекте в Раменках, а также на юге города. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.