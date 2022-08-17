Новости последнего часа: задымление пришло в Москву из-за пожара в Рязанской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Легкое задымление пришло на юг Москвы с места локализованного пожара в Рязанской области, сообщил Рослесхоз.

В Москве утвердили проекты комплексного развития бывших промзон в Текстильщиках и Нагорном, рассказал Сергей Собянин.

Более 470 тонн мусора собрал коммунальный флот в акватории столицы в 2022 году, заявил заммэра столицы Петр Бирюков.