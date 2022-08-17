На северо-востоке Москвы проведут реконструкцию кинотеатра "Полярный". Об этом сообщили в Москомстройинвесте. Площадь кинотеатра увеличится в пять раз.

Здание возвели в 1960-х годах. Оно постепенно разрушается, поэтому нужен ремонт. Реконструкция будет выполнена за счет бюджета столицы: объект включен в адресную инвестиционную программу Москвы. После всех работ площадь кинотеатра составит почти 11 тысяч квадратных метров, а высота будет достигать 35 метров.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.