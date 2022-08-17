Ландшафтный фестиваль пройдет в столице с 19 по 28 августа

В Царицыне откроется ландшафтный фестиваль, который пройдет с 19 по 28 августа. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Фестиваль садов" – это своеобразный путеводитель по разным эпохам. В этом году композиции создадут, опираясь на известный исторический стиль. Он получил название "Изящное садоводство". Миниатюры парков появятся вблизи оранжерей.

Ландшафтные дизайнеры и архитекторы представят 10 композиций – пять больших по 100 квадратных метров. В малые сады можно будет заходить. Их обустроят как фотозоны. Посетителей также ждут экскурсии, лекции, открытые встречи.

Например, 27 августа пройдет День керамики и выставка одного дня "Флора и фауна далеких планет". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.