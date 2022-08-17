Сквер вдоль улицы Академика Лисицына благоустроят

В Тимирязевском районе приводят в порядок сквер вдоль улицы Академика Лисицына. По проекту должна получиться комфортная прогулочная территория, появятся и зоны активного отдыха с детскими игровыми городками и спортивными площадками. В сквере располагалась хоккейная коробка. Ее уже демонтировали и готовятся оборудовать новую.

Общая площадь благоустройства – почти 12 гектаров. В сквере высадят деревья и кустарники, обновят освещение. Кроме того, на территории появится площадка для выгула собак. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.