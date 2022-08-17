"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 4 балла

Столичный трафик в утренние часы составил 4 балла. На Волоколамском шоссе из-за аварий есть затруднения в обоих направлениях. В сторону центра машины скопились после ДТП в Тушинском тоннеле от Сходненского моста. В сторону области поток уплотнился от Волоколамского тоннеля до Волоколамского путепровода.

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