"Утро": движение в столице оценили в 2 балла

Движение в городе составило 2 балла. Длина заторов подросла до 36 километров.

На Щелковском шоссе в сторону центра перед пересечением с Чусовской улицей произошло столкновение рейсового автобуса и легкового автомобиля в правом ряду при выезде с дублера. Из-за того, что автобусы вынуждены перестраиваться в средний ряд, притормаживая поток, затор растянулась на один километр. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.