В Дептрансе рассказали о создании парклетов

На московских улицах появились небольшие летние веранды, которые установлены возле проезжей части на местах парковок автомобилей. О создании парклетов рассказала начальник управления развития парковочного пространства департамента транспорта Москвы Мария Майорова.

"В этом году такие места появятся на 4 улицах в центре города – на Пятницкой улице, Кадашевской набережной, Даева и Никитском переулке – вблизи ресторанов или кафе, владельцы которых сами предложили благоустроить парковки и создать вместо них дополнительные привлекательные пространства для отдыха на улице", – сказала Майорова.

Всего в столице до осени будут работать 11 таких конструкций.

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