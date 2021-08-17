Москва 24 в рубрике "Квадрокоптево" загадала район Очаково-Матвеевское. Первой правильный ответ прислала телезрительница Наталья.

Победительница получит в подарок сувенир от телеканала. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.