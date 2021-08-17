Жители Левобережного района выберут лучшую обновленную зону отдыха

В Левобережном районе Москвы обновили три зоны отдыха. Жителям предстоит выбрать лучшую на "Активном гражданине".

Речь идет о Северном Речном вокзале, который собирает международные награды за лучший проект и комфортное пространство, пляже "Левобережный" – одном из любимых мест отдыха жителей даже соседних районов, а также парке "Дружбы", который из прогулочной зоны стал полноценным местом семейного отдыха.

Новые общественные пространства появляются в столице каждый год. Голосования проводят для того, чтобы понять, какой формат отдыха больше всего нравится москвичам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.