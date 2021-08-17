К отопительному сезону в Москве подготовили 92% объектов

В Москве 92% объектов подготовлены к новому отопительному сезону. Все мероприятия идут по графику и завершатся до 1 сентября. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

К осенне-зимнему периоду готовят более 74 тысяч объектов, среди них жилые дома и объекты соцсферы. Перед началом сезона проверяют ТЭЦ, котельные, подстанции и другие объекты. Проводятся гидравлические испытания на инженерных сетях. Все это позволяет предотвратить возможные повреждения в отопительный период и обеспечить бесперебойное теплоснабжение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.