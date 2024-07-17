Маршрут для скандинавской ходьбы подготовили на фестивале "Москва долголетняя"

17 июля на фестивале "Москва долголетняя" для жителей зрелого возраста, занимающихся скандинавской ходьбой подготовили специальный маршрут протяженностью 2,8 километра. Кроме того, в пленэрной зоне гостям предлагают нарисовать шаржи на певицу Анну Семенович и писательницу Дарью Донцову. Они отберут понравившиеся работы и определят победителей.

Кроме того, москвичи могут принять участие в занятиях по рисованию, в танцевальном мастер-классе от хореографа Евгения Папунаишвили и флешмобе "Диско". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.