17 июля, 15:45Город
Маршрут для скандинавской ходьбы подготовили на фестивале "Москва долголетняя"
17 июля на фестивале "Москва долголетняя" для жителей зрелого возраста, занимающихся скандинавской ходьбой подготовили специальный маршрут протяженностью 2,8 километра. Кроме того, в пленэрной зоне гостям предлагают нарисовать шаржи на певицу Анну Семенович и писательницу Дарью Донцову. Они отберут понравившиеся работы и определят победителей.
Кроме того, москвичи могут принять участие в занятиях по рисованию, в танцевальном мастер-классе от хореографа Евгения Папунаишвили и флешмобе "Диско". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.