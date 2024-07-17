Движение транспорта в районе "Лужников" закроют 20 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 июля, 14:45

Город

Новости часа: новый ЖК передали под заселение по программе реновации в Гольянове

Новости часа: новый ЖК передали под заселение по программе реновации в Гольянове

Еще 200 новых зарядок для электромобилей появятся в Москве

Собянин: в этом году в районе Коммунарка появится 9 образовательных учреждений

Сергей Собянин рассказал о завершающем этапе строительства Южной рокады

Новости часа: более 7,3 тыс компаний и ИП получили помощь через i.moscow

Половину ОКН из усадьбы "Кузьминки" отреставрируют в 2024 году

Новости часа: крупный газорегуляторный пункт обновили в центре столицы

В шести скейт-парках "Московских сезонов" проходят бесплатные тренировки

Фестиваль "Москва долголетняя" для горожан старшего поколения стартовал в столице

"Город без окраин": Бабушкинский район

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Построенный по реновации новый ЖК в Гольянове передан под заселение. Об этом заявили в департаменте градостроительной политики.

Количество пользователей приложения "Метро Москвы" выросло на 20% в январе – июне, рассказали в Дептрансе.

Почти 75% месячной нормы осадков может выпасть в некоторых районах Москвы в ближайшие дни, сообщил синоптик.

Читайте также
городреновациятранспортобществопогодавидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика