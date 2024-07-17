Новости часа: новый ЖК передали под заселение по программе реновации в Гольянове

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Построенный по реновации новый ЖК в Гольянове передан под заселение. Об этом заявили в департаменте градостроительной политики.

Количество пользователей приложения "Метро Москвы" выросло на 20% в январе – июне, рассказали в Дептрансе.

Почти 75% месячной нормы осадков может выпасть в некоторых районах Москвы в ближайшие дни, сообщил синоптик.