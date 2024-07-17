17 июля, 14:45Город
Новости часа: новый ЖК передали под заселение по программе реновации в Гольянове
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Построенный по реновации новый ЖК в Гольянове передан под заселение. Об этом заявили в департаменте градостроительной политики.
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