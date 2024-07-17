Движение транспорта в районе "Лужников" закроют 20 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 июля, 13:00

Город

Новости часа: крупный газорегуляторный пункт обновили в центре столицы

Новости часа: крупный газорегуляторный пункт обновили в центре столицы

В шести скейт-парках "Московских сезонов" проходят бесплатные тренировки

Фестиваль "Москва долголетняя" для горожан старшего поколения стартовал в столице

"Город без окраин": Бабушкинский район

"Мой район. Новости": 95 километров новых дорог построят в столице в 2024 году

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о завершающем этапе строительства Южной рокады

Занятия йогой с животными стартовали в Парке Горького

Собянин рассказал, как принять участие в Московской книжной ярмарке

"Это Москва. Строительство": как проектируют столичные мосты

Праздник мороженого и сладостей на Тверском бульваре завершится 21 июля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Крупный газорегуляторный пункт модернизирован в центре столицы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Больше 160 тысяч человек побывали на фестивале "Усадьбы Москвы", рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидаются в ближайшие дни в столице, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Читайте также
городфестивалиобществопогодавидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика