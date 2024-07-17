Новости часа: крупный газорегуляторный пункт обновили в центре столицы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Крупный газорегуляторный пункт модернизирован в центре столицы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Больше 160 тысяч человек побывали на фестивале "Усадьбы Москвы", рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидаются в ближайшие дни в столице, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.