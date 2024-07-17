Фестиваль "Москва долголетняя" для горожан старшего поколения стартовал в столице

На Воробьевых горах проходит фестиваль "Москва долголетняя", который предлагает разнообразную программу для жителей столицы старшего возраста. Посетителей ждут массовые тренировки, танцевальные мастер-классы, рисование на пленэре и многое другое.

По словам заместителя директора ГБУ "Московское долголетие" Аллы Семенышевой, фестиваль объединил на своей площадке все самые популярные активности для москвичей зрелого возраста. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.