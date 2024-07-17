17 июля, 06:45Город
Более 2 тыс новых домовых и городских указателей установили в Москве за полгода
Более двух тысяч новых указателей на зданиях и столбах установили за полгода в Москве. Как рассказали в комплексе городского хозяйства, за 10 лет на столичных улицах и домах появилось более 115 тысяч указателей.
Теперь на них есть QR-коды к зданиям, связанным с именами известных ученых, конструкторов, исследователей и писателей. Так, в 2023 году впервые в столице появились таблички с информацией о полярниках и других покорителях Арктики.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.