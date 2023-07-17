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Работы по благоустройству возле станции БКЛ "Аминьевская" завершат в 2023 году

Работы по благоустройству возле станции БКЛ "Аминьевская" завершат в 2023 году

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Работы по благоустройству возле станции "Аминьевская" завершат в 2023 году. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Специалисты расширят тротуары, сделают новые дорожки к метро и заменят освещение. Во дворах ближайших домов появятся детские и спортивные площадки. На первом этапе работ обновили часть Матвеевской и Озерной улиц, а также Очаковского шоссе. А осенью возле метро высадят деревья, кустарники и разобьют газон.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: "Мой район"
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