В Москве увеличилось число стихийных бахчевых развалов

В Москве растет число стихийных бахчевых развалов. Пока в России арбузы и дыни собирать не начали, поэтому торгуют привозными. По словам продавцов, в основном их привозят из Турции, Ирана, Сирии и Средней Азии.

Стоит ли покупать такие ягоды и как проверить их качество – в эфире телеканала Москва 24.