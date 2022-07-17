Дружину Александра Невского заметили в Лосином острове. Там 20 всадников и 10 пехотинцев в доспехах новгородцев 13 века разбили лагерь.

Они организовали ярмарку мастеров и устроили рыцарский турнир.

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