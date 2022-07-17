Столичный гастрофестиваль "Вкусы России" подходит к концу

Гастрофестиваль "Вкусы России" в Москве подходит к концу. 17 июля был последний день, когда горожане могли посетить 22 площадки и попробовать необычные угощения из разных регионов.

Кроме того, на гастрофестивале можно было купить ямальскую оленину, башкирский мед, крымский сыр, попробовать кубанский борщ или казанский чак-чак.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.