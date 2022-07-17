Арбузы появились на прилавках московских магазинов несмотря на то, что полноценный бахчевой сезон еще не начался.

По словам агрономов, в основном появившиеся в магазинах сорта являются не российскими. Пока на прилавках можно увидеть ягоды из Ирана, Сирии и Турции. При этом качество арбузов регулярно проверяют.

Насколько безопасно покупать бахчевые культуры в июле – в эфире телеканала Москва 24.