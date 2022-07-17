Столичным рестораторам рекомендовали закрыть летние веранды из-за непогоды

Вооруженные силы РФ перехватили 8 снарядов РСЗО "Ураган" и HIMARS над Украиной и Донбассом за прошедшие сутки, заявили в Минобороны РФ.

В результате ДТП участием четырех автомобилей движение затруднено на Можайском шоссе после развязки с МКАД , сообщили в Дептрансе Москвы.

Столичным рестораторам рекомендовано закрыть летние веранды из-за непогоды, сообщили в департаменте торговли и услуг.

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