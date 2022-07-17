Москвичам рассказали, какие блюда можно попробовать на фестивале "Вкусы России"

Москвичи в рамках фестиваля "Вкусы России" могут попробовать кубанский борщ, казанский чак-чак и ямальскую оленину.

Отмечается, что фестиваль объединяет свыше 300 гастрономических брендов из разных регионов. Свежие продукты и блюда национальных кухонь расположились на 22 площадках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.