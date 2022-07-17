В Москве завершается гастрономический фестиваль "Вкусы России"

Кубанский борщ, казанский чак-чак и ямальская оленина. Все это можно попробовать на фестивале "Вкусы России", который объединяет более 300 гастрономических брендов из разных регионов страны.

Блюда национальных кухонь можно попробовать на 22 площадках столицы. Сегодня фестиваль работает последний день. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

