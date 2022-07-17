Старые конструкции демонтируют на стадионе "Торпедо"

На стадионе "Торпедо" демонтируют старые конструкции. Также сейчас там строят раздевалки и тренировочное футбольное поле.

Это второй этап реконструкции. Будет еще и третий: в рамках него создадут центральную спортивную арену. Территорию вокруг стадиона благоустроят.

Как будет выглядеть спорткомплекс и когда завершится реконструкция? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

