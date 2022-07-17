В Москве завершается гастрономический фестиваль "Вкусы России"

У москвичей есть последняя возможность продегустировать уникальные блюда и оценить кухню разных регионов страны. В столице завершается гастрономический фестиваль "Вкусы России".

Главной точкой притяжения гурманов стала Пушкинская набережная в Парке Горького. Однако попробовать необычные блюда можно и в других местах: фестиваль развернулся на 22 площадках города. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

