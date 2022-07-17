Москвичи пожаловались на проблемную парковку в Сокольниках

Москвичи заговорили о проблемной парковке в Сокольниках. Некоторые водители утверждают, что штрафы за стоянку там выписываются незаконно.

В чем причина недовольства горожан? И кто прав в ситуации? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

