Новости Москвы: в Коммунарке дерево покрыли сотни пчел

В столичном районе Коммунарка жильцы обнаружили дерево, полностью покрытое пчелами. Рой поселился прямо во дворе жилого комплекса – насекомые облепили ствол и ветки, к ним постоянно присоединялись новые. На место прибыли специалисты. Пчеловод аккуратно переместил рой в контейнер.

На дорогах Москвы продолжается работа экстренных эвакуаторов "Московского паркинга". С начала года почти 800 автомобилей – от легковушек до мотоциклов – были перемещены в безопасные зоны по заявкам экстренных служб. Машины эвакуируют в случае поломки или аварии, чтобы избежать новых происшествий и освободить проезд.

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