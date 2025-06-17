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17 июня, 11:45

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Новости Москвы: более 700 деревьев высадили на набережных Яузы

Новости Москвы: более 700 деревьев высадили на набережных Яузы

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Более 700 взрослых деревьев высадили на благоустроенных набережных реки Яузы. Как сообщил заммэра Петр Бирюков, это клены, дубы, яблони и вязы высотой до шести метров. Все саженцы – крупномеры, выращенные в питомниках специально для Москвы.

Для подростков столицы открыли около 1,5 тысячи вакансий на лето. В центре "Профессии будущего" рассказали, что юные москвичи могут попробовать себя в благоустройстве, гостинично-ресторанной сфере, ЖКХ или даже сборке игрушек для кошек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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