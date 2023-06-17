Новости часа: московские спасатели усилили меры безопасности на водоемах из-за жары

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские спасатели усилили меры безопасности на водоемах из-за жары. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

ПВО отразили атаку на нефтепровод "Дружба" в Брянской области, сбито три БПЛА. Об этом рассказали губернатор Александр Богомаз.

Движение поездов восстановлено в Абхазии после устранения последствий стихии. Об этом заявили власти.