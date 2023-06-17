Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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Новости часа: московские спасатели усилили меры безопасности на водоемах из-за жары

Новости часа: московские спасатели усилили меры безопасности на водоемах из-за жары

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские спасатели усилили меры безопасности на водоемах из-за жары. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

ПВО отразили атаку на нефтепровод "Дружба" в Брянской области, сбито три БПЛА. Об этом рассказали губернатор Александр Богомаз.

Движение поездов восстановлено в Абхазии после устранения последствий стихии. Об этом заявили власти.

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