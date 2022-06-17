Бригады Мосводостока готовы ликвидировать последствия ливня в столице

Бригады ГУП "Мосводосток" готовы ликвидировать последствия ливня, который накрыл столицу 17 июня. Об этом заявили в Комплексе городского хозяйства. Ранее городские службы просили москвичей сообщать о скоплениях воды на улицах столицы.

Тем временем синоптики спрогнозировали сохранение непогоды и кратковременных дождей до конца суток. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.